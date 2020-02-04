عبد المهدي لبلاسخارت: نعد لنقل الصلاحيات الى[علاوي]

2020/02/04 | 22:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت.

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