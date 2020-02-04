صالح يبحث مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي محاربة الارهاب وقرار انسحاب القوات الاجنبية

2020/02/04 | 22:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، تنسيق جهود محاربة الارهاب وقرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل قائد القيادة المركزية للجيش الامريكي الجنرال كينيث ماكنزي، وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء على ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وشدد صالح بحسب البيان على أن "العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي والإقليمي"، مبينا "أننا نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار لصراعات جانبية".

ولفت البيان الى انه "كما تم التباحث حول قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية، والتأكيد على أهمية احترام و تعزيز السيادة الوطنية للعراق وقراره الوطني المستقل و حماية أمنه واستقراره".

وتابع "بدوره أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره".

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