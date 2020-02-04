2020/02/04 | 22:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن اخماد حريق اندلع في دار خلف مبنى ديوان المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس"نسخة منه إن "ابطال مركز دفاع مدني بعقوبة أخمدوا حريقا نشب في دار خلف مبنى ديوان محافظة ديالى بسرعة ومهنية عاليتين، مما حال دون توسع النيران إلى باقي أجزاء الدار".

واضافت "تم إنقاذ مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وتسليمها إلى صاحب الدار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع في دار وسط بعقوبة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع في دار وسط بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).