اللباقة تكمن في الصدق

2020/02/04 | 22:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيرين عزالدين كل مفهوم له أهميته وله مكان ودور كبير في تغيير السلوكيات اليومية التي نراها خلال أيامنا العادية والمفهوم الذي نفتقده اليوم بشدة والذي لا نفهمه ولا نطبقه بشكل جيد هو مفهوم الاحترام، الاحترام الذي انحصر في خانة ضيقة جدا وهذه الخانة هي كلمة نعم، مجتمعاتنا الشرقية متأخرة على جميع الاصعدة لأنها تربّت بشكل …

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