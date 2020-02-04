طيران الجيش يقتل ارهابيين اثنين ويدمر خمسة اوكار في بحيرة حمرين

2020/02/04 | 22:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ان طيران الجيش قتل ارهابيين اثنين ودمر خمسة اوكار في بحيرة حمرين في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "وفقاً لاعترافات احد قادة داعش في ديالى والملقى القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، فقد نفذ طيران الجيش ضربات دقيقة استهدف خمسة أوكار للارهابيين في بحيرة حمرين والخيلانيه وجبال حمرين، مما ادى الى تدمير هذه الأوكار بالكامل، وخلال هذه العملية تم قتل إرهابيين إثنين ، حيث قامت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى باستطلاع مكان الضربات".

واضافت "وقد ضبطت دراجة نارية وحزام ناسف وهواتف نقاله وسجلات فضلا عن اجهزة اتصال بينيه وحاسبة وكامرة تصوير تضمن ملفات مهمة، وجاءت هذه العملية أيضاً بالاشتراك مع قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن قاطع المسؤولية".

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