خالد صبيح - أحصنة طروادة

2020/02/04 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_صبيح كل انتفاضات وثورات العالم احاطت بها مخاطر عديدة؛ تدخلات خارجية، أعداء داخليون، خصوم سياسيون، قوى منافسة، الخ.ولم تشذ انتفاضة تشرين العراقية عن هذا القدر التاريخي.فقد أحاطت بها منذ انطلاقتها مخاطر وتهديدات متنوعة، أهمها أو أبرزها اثنتان: احتمالات التدخل الخارجي؛ ومصادرة الانتفاضة أو سرقتها.المدخل النموذجي للتدخل الخارجي، الاوربي والامريكي، باعتبار أن التدخل الايراني تحصيل حاصل ومتضمن في ب......

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