قاسم حنون - الانتفاضة في شهرها الرابع

2020/02/04 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حنون وهي تدخل شهرها الرابع تبدو انتفاضة اكتوبر أشد اصرارا على الوصول الى أهدافها وتحقيق مطالب الشعب بإزاحة ( الطبقة ) الفاسدة من الطاقم الحكومي وأحزاب السلطة وقواها المتنفذة ,بينما لا تملك هذه القوى بديلا عن استئثارها بالسلطة وادامة امساكها بالنفوذ والمغانم وضمان عدم مساءلتها عن التفريط بثروة الشعب وكرامة الوطن واهدار المال العام لأكثر من 16 عاما ,ومازالت متمادية في نهجها التضليلي لتشويه حقيقة الانتفا......

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