2020/02/04 | 22:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطر توجيه ضربات غير مباشرة لا يزال قائمًا هل انتهى فعلًا الانتقام الإيراني لاغتيال سليماني؟ بعد اغتيال الأميركيين قاسم سليماني، دخل الشرق الأوسط في منعطف خطير، ويبدو أن إيران لن […]

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