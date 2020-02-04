نصائح قلبية للسيد رئيس وزراء العراق الجديد

2020/02/04 | 22:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبروك المنصب المؤذي والمرهق… واخترت لفظة نصيحة لانها مهذبة التداول في المجتمعات المتحضرة..والإ لااملك حكمة تؤهلني لوهب كلمات النصيحة! سيادة رئيس الوزراء….كلنا نعلم لاخفاءا ولادبلوماسية في القول…ان 80% من […]

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