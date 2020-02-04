بالصور : بالرغم من موقفها المناهض لــ

2020/02/04 | 22:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نعت إسرائيل الفنانة المصرية، نادية لطفي، التي رحلت اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وغرد حساب تويتر الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل: وداعا نادية لطفي الفنانة المصرية القديرة وحسناء الشاشة، التي كحلت الافلام المصرية التي اعتاد الجمهور في إسرائيل مشاهدتها أيام الجمعة.

وداعا #...

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