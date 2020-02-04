2020/02/04 | 22:53 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : بالرغم من موقفها المناهض لــ " اسرائيل " .. الاخيرة تنعى "شقراء الشاشة " !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نعت إسرائيل الفنانة المصرية، نادية لطفي، التي رحلت اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.
وغرد حساب تويتر الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل: وداعا نادية لطفي الفنانة المصرية القديرة وحسناء الشاشة، التي كحلت الافلام المصرية التي اعتاد الجمهور في إسرائيل مشاهدتها أيام الجمعة.
وداعا #...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : بالرغم من موقفها المناهض لــ " اسرائيل " .. الاخيرة تنعى "شقراء الشاشة " !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور : بالرغم من موقفها المناهض لــ " اسرائيل " .. الاخيرة تنعى "شقراء الشاشة " !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).