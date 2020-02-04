الاعلام الامني يعلن مقتل ارهابيين اثنين بضربات لطيران الجيش العراقي في جبال حمرين

2020/02/04 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل ارهابيين اثنين بضربات لطيران الجيش العراقي في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان، انه "وفقاً لاعترافات احد قادة داعش في ديالى والملقى القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، فقد نفذ طيران الجيش ضربات دقيقة استهدف خمسة أوكار للارهابيين في بحيرة حمرين والخيلانيه وجبال حمرين".

واضافت، "مما ادى الى تدمير هذه الأوكار بالكامل، وخلال هذه العملية تم قتل إرهابيين إثنين، حيث قامت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى باستطلاع مكان الضربات".

وتابعت، انها "ضبطت دراجة نارية وحزام ناسف وهواتف نقاله وسجلات فضلا عن اجهزة اتصال بينيه وحاسبة وكامرة تصوير تضمن ملفات مهمة وجاءت هذه العملية أيضاً بالاشتراك مع قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن قاطع المسؤولية".

بغداد اليوم

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن حصيلة عملياتها في قضاء هيت.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على معلومات دقيقة من قبل احد المتهمين الملقي القبض عليهم ، فقد نفذت مفرزة من جهاز المخابرات العراقي

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اصابة خمسة اشخاص بكرات حديدية "صجم" ضمن ساحة الوثبة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "٤ أشخاص اصيبوا بكرات حديدية ( صجم) ضمن ساحة الوثبة

بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر امني من داخل محافظة ميسان، الثلاثاء، بتعرض احد قياديي التيار الصدري، في المحافظة، الى محاولة اغتيال نقل على اثرها الى المستشفى.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "(ابو مقتدى الأزيرجاوي)، احد قيادات التيار الصدري

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