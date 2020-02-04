الاعلام الامني تعلن حصيلة عملياتها في قضاء هيت

2020/02/04 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن حصيلة عملياتها في قضاء هيت.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على معلومات دقيقة من قبل احد المتهمين الملقي القبض عليهم ، فقد نفذت مفرزة من جهاز المخابرات العراقي بالاشتراك مع استخبارات لواء المشاة 29 بالفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة ، واجبا في"منطقة وادي المرج قرب الخط الستراتيجي التابعة لقضاء هيت".

واضاف أن "العملية اسفرت عن العثور على برميلين يحتويان 4 بنادق BKC و4 قاذفات RBG7 و88 حشوة قاذفة و99 رمانة يدوية و660 اطلاقة عتاد AK و19 صاروخ قاذفة ضد الدروع و30 صاروخ ضد الأشخاص و2672 اطلاقة بندقية BKC داخل الأشرطة و2000 اطلاقة منفرده لذات البندقية و9 حملات بندقية BKC و1500 اطلاقة بندقية M16 " ، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل ارهابيين اثنين بضربات لطيران الجيش العراقي في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان، انه "وفقاً لاعترافات احد قادة داعش في ديالى والملقى القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اصابة خمسة اشخاص بكرات حديدية "صجم" ضمن ساحة الوثبة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "٤ أشخاص اصيبوا بكرات حديدية ( صجم) ضمن ساحة الوثبة

بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر امني من داخل محافظة ميسان، الثلاثاء، بتعرض احد قياديي التيار الصدري، في المحافظة، الى محاولة اغتيال نقل على اثرها الى المستشفى.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "(ابو مقتدى الأزيرجاوي)، احد قيادات التيار الصدري

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