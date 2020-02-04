القبض على ثلاثة متهمين بخطف امرأة في السليمانية

2020/02/04 | 22:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة خطف امرأة، مبينة انها عثرت بحوزتهم على رمانة يدوية ورشاشة كلاشنكوف ومسدس اثناء القاء القبض عليهم.

وجاء في بيان للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، انه بعد الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة الثاني من شهر شباط الجاري، اتصلت مواطنة من القومية العربية بشرطة النجدة مبلغة عن عدد من الاشخاص يحاولون خطفها من امام منزلها وبحوزتهم اسلحة، مبينا ان شرطة النجدة سارعت بارسال مفرزة الى محل الحادث والقت القبض على المتهمين الثلاثة.

واضاف انه اثناء القاء القبض على المتهمين، تم ضبط سيارة من نوع تويوتا لاندكروزر مع رمانتين وقطعتي سلاح الي كلاشنكوف ومسدس وكمية من العتاد.

وتابع البيان ان المتهمين محتجزون بأمر من القاضي وفقا للمادة 421 من قانون العقوبات العراقي في مركز شرطة سرجنار، وتم فتح تحقيق معهم.

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