2020/02/04 | 22:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي بالديمقراطي للمربد: الحديث عن انتخابات مبكرة بعد اكتمال حكومة علاوي بأشهر غير صحيح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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