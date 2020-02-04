بارزاني: ندعمُ مطالب المُحتجّين

2020/02/04 | 23:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق قَلّما يخرج رئيس حكومة #إقليم_كردستان العراق، #مسرور_بارزاني، إلى الإعلام في لقاءاتٍ مُتلفَزة، لكنّه فعلَها وخرجَ اليوم في مُقابلة مع محطّة “فرانس ٢٤” الفضائية، وهي القناة الرسميّة […]

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