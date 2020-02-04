2020/02/04 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، ان “الهدف من اعلان صفقة ترامب هي محاولة التغطية على نتائج اغتيال الشهيد قاسم سليماني والمهندس، فيما اعتبر التظاهرات المليونية في العراق صفعة ومواجهة حقيقية على المستوى الشعبي للاحتلال الامريكي”.وقال الشيخ، نعيم قاسم، في لقاء تابعته “العهد نيوز”، ان “الحرب التي شنت على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله: الهدف من اعلان صفقة “القرن” للتغطية على نتائج اغتيال شهيدي الانتصار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله: الهدف من اعلان صفقة “القرن” للتغطية على نتائج اغتيال شهيدي الانتصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).