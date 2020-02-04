طيران الجيش يقتل ارهابيين ويدمر اوكارا لداعش في ديالى

2020/02/04 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل إرهابيين اثنين وتدمير أوكار لعصابات داعش الإرهابية بقصف لطيران الجيش في محافظة ديالى.

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