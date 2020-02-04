الفنانون العراقيون في امريكا يستذكرون الراحل علي الطائي

2020/02/04 | 23:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ميشغان-علاء السوداني/..أقامت نقابة الفنانين العراقيين الأمريكيين حفلا تابينيا للفنان المغترب الراحل علي الطائي.وشارك في الحفل نخبة من الجالية العراقية من الفنانين والأدباءن اضافة الى عائلة الراحل.وقال الفنان امير مشكور الذي نظم الحفل أن العراقيين في المهجر الأمريكي خسروا رمزا من رموز الفن، وانسانا طيب القلب، اسهم في تأسيس نقابة الفنانين العراقيين المريكيين، […]

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