بكين تتهم بومبيو بالتشهير بها

2020/02/04 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت سفارة بكين في أوزبكستان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ”التشهير بالصين”، بإثارته “قضية معاناة المسلمين في مقاطعة شينغ يانغ الصينية” خلال جولة أجراها في آسيا الوسطى.وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني: “بغض النظر عن عدد المرات التي يتم فيها تكرارها، لا تتحوّل الكذبة إلى حقيقة..أي محاولة للتشهير بالصين وزرع بذور الشقاق […]

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