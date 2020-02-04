علاوي والمالكي صحبة وزارية لحقبة سياسية طويلة نهايتها خلاف وفراق وانسحاب ما السبب ..؟!!

2020/02/04 | 23:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر ان محمد توفيق علاوي المرشح الجديد لرئاسة الوزراء والمكلف من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة لم يكن رجلا مستقلا ، او انه تقدم للانتخابات […]

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