2020/02/04 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان من لا مصداقية له لا يمكن الا أن يسيء الى القضايا التي يدعي مناصرتها.ولا تعدو "مناصرته" سوى كذبا ودرا للرماد في العيون وسعيا الى الإثارة وتوظيف الإعلام وربحا لما يمكن ربحه ولو فتاتا سياسيا مذلا.فكيف لأحزاب الحكومة المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني ورموز الصهيونية أن تشارك وأذيالها من هيئات مختلفة في مسيرة مناصرة للقضية الفلسطينية؟ إنها إساءة فظيعة...وكيف لحاميي الفساد هنا بالمغرب ومحت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد بيان - مسيرة الإساءة الى فلسطين بالمغرب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد بيان - مسيرة الإساءة الى فلسطين بالمغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).