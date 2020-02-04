كاظم حبيب - مناورات الطغمة الحاكمة لن تمر وشبيبة العراق لهم بالمرصاد!

2020/02/04 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب ما ان بدأ محمد توفيق علاوي خطابه الجديد ووعوده المعسولة بعد تكليفه بتشكيل حكومة المآتة التي وافقت عليها الكتل الطائفية الفاسدة ووافق عليها ولي الفقيه الإيراني وسكت عنها الرئيس الإمبريالي المهووس دونالد ترامب، حتى اقترن ذلك ومباشرة ببروز تجمع عدواني للغالبية العظمى من، أو كل الميليشيات الطائفية المسلحة لتمارس افعالها العدوانية والشرسة ضد قوى الثورة بهدف السيطرة على ساحات الاعتصام السلمي وشوارع ......

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