الحكيم يدعو لمساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين

2020/02/04 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الثلاثاء، إلى مساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين.وقال الحكيم في تغريدة له على حسابه بتويتر، ان "النتائج التي افرزتها التظاهرات الشعبية السلمية، جديرة بالتقدير والاشادة والاهتمام وهي تؤكد ان لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وارادته".

واضاف: "من هنا نرى من الواجب مساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين والحفاظ على عامل الضغط الشعبي حتى تحقيق كامل الاصلاحات المنشودة، وإننا في الوقت الذي ندين فيه الاعتداء على المتظاهرين السلميين فإننا نحثهم على المزيد من التعاون مع القوات الأمنية والحفاظ على سلمية حركتهم الاحتجاجية وصولا لتحقيق مطالبهم المشروعة".

بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الثلاثاء (4 شباط 2020)، من افلات المتورطين بقمع المتظاهرين من العقاب.

وقال خشان في حديث ، لـ(بغداد اليوم)، انه "لحد هذه اللحظة لا توجد دعوى قضائية على اية شخصية حكوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (4 شباط 2020)، مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، قرار البرلمان العراقي القاضي بسحب القوات الاجنبية من البلاد.

وأكد صالح، بحسب بيان رئاسي تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم - كردستان

قدم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ، النائب السابق ماجد شنكالي، الثلاثاء (4 شباط 2020)، نصيحة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للفوز بثقة المتظاهرين.

وقال شنكالي عبر تغريدة على منصة تويتر: "مع صعوبة الامر محمد

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