سياسي: مشاكل المحكمة الاتحادية قد تعرقل اجراء انتخابات مبكرة

2020/02/04 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السياسي المستقل، محمد العكيلي، اليوم الثلاثاء، أن “مشاكل المحكمة الاتحادية قد تعرقل اجراء انتخابات مبكرة”.وقال العكيلي في حديث لـ”العهد”، إن “المحكمة الاتحادية تعاني من مشكلة كبيرة، وهي اعتراض مجلس القضاء الاعلى على قراراتها لكونها غير مكتملة النصاب، وبالتالي فأنه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة”.واضاف، ان “ما فائدة اجراء الانتخابات اذا لم يتم […]

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