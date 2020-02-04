برهم صالح :  العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي و الإقليمي

2020/02/04 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين العراق والولايات المتحدة، والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وشدد صالح لدى لقائه،اليوم في بغداد، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي على أن “العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي و الإقليمي”.وقال “أننا نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، […]

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