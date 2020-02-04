2020/02/04 | 23:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الثلاثاء، إلى مساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين.وقال الحكيم في تغريدة له على حسابه بتويتر، ان “النتائج التي افرزتها التظاهرات الشعبية السلمية، جديرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو لمساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو لمساندة التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).