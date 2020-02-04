تفسير سورة الحُجُرات

2020/02/04 | 23:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية نص السورة : { بسم الله الرحمن الرحيم * يا أيها الذينَ آمنوا لا تُقدِّموا بينَ يَدَيِ الله ورسوله وآتقوا الله * إن […]

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