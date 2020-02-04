الاعلام الامني: طيران الجيش يقتل ارهابيين اثنين ويدمر عددا من الاوكار بديالى

2020/02/04 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، مقتل إرهابيين اثنين وتدمير أوكار لعصابات داعش الإرهابية بقصف لطيران الجيش في محافظة ديالى.وذكر بيان للخلية تلقته “العهد نيوز”، أنه “وفقاً لاعترافات أحد قادة داعش في محافظة ديالى والملقى القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، فقد نفذ طيران الجيش ضربات دقيقة استهدف خمسة أوكار للارهابيين […]

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