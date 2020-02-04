عمليات بغداد: اصابة 5 اشخاص بينهم منتسب بكرات حديدية في الوثبة

2020/02/04 | 23:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اصابة 5 اشخاص بينه منتسب بكرات حديدية في ساحة الوثبة وسط العاصمة.

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