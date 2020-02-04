2020/02/04 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس تحرير صحيفة يتلقى تهديدا ويطلب الحماية القانونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/04 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس تحرير صحيفة يتلقى تهديدا ويطلب الحماية القانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس تحرير صحيفة يتلقى تهديدا ويطلب الحماية القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).