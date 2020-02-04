2020/02/04 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اصابة خمسة اشخاص بكرات “صجم” في ساحة الوثبة.وذكرت المديرية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “اربعة أشخاص اصيبوا بكرات حديدية (صجم) ضمن ساحة الوثبة ببغداد”.واضاف، ان “كما أصيب احد منتسبي الفوج الثاني بحفظ القانون أيضاً بنفس هذه الطريقة”، مشيرة الى ان “القوات الأمنية مازالت ملتزمة بالتعليمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن اصابة 4 اشخاص بكرات الصجم في الوثبة “موسع”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن اصابة 4 اشخاص بكرات الصجم في الوثبة “موسع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).