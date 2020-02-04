2020/02/04 | 23:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- شنگال بعد ان اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن دعم فرنسا للايزيديين في العام الماضي في بيان صادر عن القصر الرئاسي الفرنسي بعد يومين من افتتاح ” منتدى باريس للسلام“ الذي تضمن في اطاره صندوق اعادة إعمار شنگال، اليوم تم وضع حجر الأساس لمستشفى شنگال الجديد وفتح صالة عمليات جديدة بحضور السفير الفرنسي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي “ماكرون” يلتزم بوعده للايزيديين، وحكومته تعلن عن اول خطوة لإعادة بناء سنجار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الفرنسي “ماكرون” يلتزم بوعده للايزيديين، وحكومته تعلن عن اول خطوة لإعادة بناء سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).