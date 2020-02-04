واشنطن تندد بالهجمات على إدلب السورية وتقف مع تركيا

2020/02/04 | 23:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (رويترز) – ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء بهجمات الحكومة السورية على محافظة إدلب وعبر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات سورية بقذائف مورتر.وقال بومبيو في بيان ”تندد الولايات المتحدة مرة أخرى … Readmore

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