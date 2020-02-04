المالية النيابية: الحكومة الجديدة ستجري تعديلات على الموازنة

2020/02/04 | 23:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت اللجنة المالية النيابية ان الحكومة الاتحادية المقبلة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستجري تعديلات على مشروع قانون موازنة عام 2020.

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