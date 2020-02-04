تعرض قياديي في التيار الصدري لمحاولة اغتيال في ميسان

2020/02/04 | 23:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني من داخل محافظة ميسان، الثلاثاء، بتعرض احد قياديي التيار الصدري، في المحافظة، الى محاولة اغتيال نقل على اثرها الى المستشفى.وقال المصدر، ، ان “(ابو مقتدى الأزيرجاوي)، […]

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