نادين نجيم ترد على انتقادات باميلا الكيك

2020/02/04 | 23:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد أن وجهت الممثلة باميلا الكيك، اثناء ظهورها في برنامج “ذا انسايدر” بالعربي، انتقادات طالت العديد من زميلاتها في الوسط الفني وأبرزهنّ الممثلة نادين نجيم، نشرت نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “لا تتلهى بالانتقادات، وتذكر أن المذاق الوحيد للنجاح الذي يحصل عليه بعض الناس هو أن ينهش قطعة […]

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