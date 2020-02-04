(فيديو).. «ماجد المهندس» يطرح الجزء الثانى من ألبومه «شهد الحروف»

2020/02/04 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) – منى شعلان طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجزء الثانى من ألبوم «شهد الحروف» للمطرب العراقي «ماجد المهندس» بعد طرح الجزء الأول مع بداية شهر يناير 2020.ويضم الألبوم 10 أغانٍ، وهي: قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد، وشمسك غايب من كلمات عبدالله بودله، وألحان طلال، ويكفي غياب: كلمات […]

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