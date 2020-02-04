شرطة دهوك تنقذ مجموعة من الشباب علقوا وسط الثلوج في جبل

2020/02/04 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة دهوك في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء انقاذ مجموعة من الشباب علقوا وسط الثلوج في جبل "كاره".

وقالت الشرطة في بيان مساء اليوم ان 10 شبان علقوا وسط الثلوج في جبل "كاره"، مشيرة الى ان قوات الشرطة وبالتعاون مع عدد من المواطنين تم انقاذ اولئك الشبان.

ودعا البيان المواطنين الى عدم السياحة في الاماكن التي تساقطت فيها الثلوج بكثافة تجنبا للحوادث .

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