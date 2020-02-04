2020/02/04 | 23:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة (رويترز) – توفيت اليوم الثلاثاء الممثلة نادية لطفي عن عمر ناهز 83 عاما بعد مشوار سينمائي طويل مرصع بباقة من أبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية.وكانت صحتها قد تدهورت خلال الأسابيع القليلة الماضية ورقدت بالعناية الفائقة في أحد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل الممثلة المصرية نادية لطفي عن عمر ناهز 83 عاما) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل الممثلة المصرية نادية لطفي عن عمر ناهز 83 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).