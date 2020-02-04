القيمة السوقية تعقّد مستقبل بيل

2020/02/04 | 23:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- متابعات: يعد الويلزي جاريث بيل من أكثر اللاعبين “تعاسة” مع فريقه الحالي ريال مدريد، ومع ذلك فإن فرص الرحيل شبه منعدمة بالنسبة له خاصة في ظل تراجع اهتمام الأندية […]

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