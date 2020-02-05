أزنزار المغربي - مفاهيمٌ بُرجوازيّة دخيلةٌ على بيانات نقابيّة

2020/02/05 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أزنزار_المغربي تعدّ النقابة أحد أشكال تنظيم النضال العمالي ضد أرباب العمل وسلطتهم السياسية (الدولة)، وقد ظهرت بعد أن خَبِرَ الأجراء- ات، بحكم تجربتهم الخاصة، استحالةَ مواجهةِ الاستغلال الرأسمالي منفردين- ات.تعد النقابة أحد أشكال تنظيم النضال العمالي ضد أرباب العمل وسلطتهم السياسية (الدولة)، وقد ظهرت بعد أن خَبِرَ الأجراء- ات، بحكم تجربتهم الخاصة، استحالةَ مواجهةِ الاستغلال الرأسمالي منفردين- ات.لم تق......

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