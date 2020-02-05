استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان في أوروبا

2020/02/05 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، أن المفوضية ستعرض استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان بحلول نهاية عام 2020.

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