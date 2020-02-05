روسيا تجلي رعاياها من الصين بطائرات عسكرية

2020/02/05 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت على متنها 82 مواطنا روسيا من مطار مدينة ووهان الصيني إلى روسيا، وذلك على خلفية انتشار مرض كورونا.

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