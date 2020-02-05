مسؤول حكومي كردي يرفع دعوى قضائية على نفسه ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده

2020/02/05 | 00:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر قيام قائمقام قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية دياري رفيق برفع دعوى قضائية على نفسه.وفي الخبر “سجل قائم مقام قضاء سيد صادق […]

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