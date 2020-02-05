واشنطن تواجه طهران بعصا تقسيم العراق لثلاث دويلات

2020/02/05 | 00:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الأناضول- حذر خبيران من أن الولايات المتحدة التي بدأ نفوذها يتقلص في العراق، تسرع حاليا تفعيل مخططها الرامي إلى تقسيم البلد إلى 3 دويلات عبر إنشاء منطقة سنية ذاتية […]

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