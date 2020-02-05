صالح لقائد القيادة المركزية الأمريكية: العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي

2020/02/05 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس الثلاثاء، ان “لقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، الثلاثاء، أن العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي”.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، ببغداد، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، وجرى خلال اللقاء التباحث حول […]

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