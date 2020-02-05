أقوى الجيوش العربية في 2020.. تعرف على مرتبة بلدك

2020/02/05 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدرت مصر قائمة أقوى الجيوش العربية في التصنيف الجديد لـ"غلوبل فاير باور" وكانت البلد العربي الوحيد الذي جاء ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، وشهدت أغلب الجيوش العربية تحسنا في قوتها، فيما شهدت أخرى تراجعا خاصة التي تشهد اضطرابات كليبيا واليمن

1-مصر

الجيش المصري هو الأقوى عربيا، كما تمكن من رفع تصنيفه عالميا ليصبح التاسع.

الجيش المصري

2-السعودية

حل الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربيا، و17 عالميا، وشهدت السعودية تحسنا في التصنيف.



وتواصل المملكة إنفاقها المليارات على المعدات العسكرية الأجنبية.

عناصر في قوات المدفعية في الجيش السعودي - أرشيف

3-الجزائر

حل الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيا، كما جاء في الرتبة 28 عالميا.



وسجل الجيش الجزائري متراجعا في تصنيف هذا العام.

عناصر من الجيش الجزائري -أرشيف

4-الإمارات العربية المتحدة

وحلت الإمارات في الرتبة الرابعة في تصنيف أقوى الجيوش العربية، واحتل الجيش الإماراتي الرتبة 46 في التصنيف العالمي.



وصنف الموقع الإمارات ضمن البلدان التي تحسن ترتيبها.

عناصر من الجيش الإماراتي -أرشيف

5-سوريا

الجيش السوري، الذي يحظى بدعم من روسيا، احتل خامسا على المستوى العربي، وجاء في المرتبة 48 عالميا.



ولم يتغير تصنيف الجيش السوري عن تصنيف العام الماضي.

عناصر من الجيش السوري

6-العراق

يواصل العراق الذي مزقته الحرب بناء جيشه.واحتل الجيش المرتبة السادسة عربيا، أماعالميا فقد حل في المرتبة 51 ضمن 138 بلدا.



وصنف العراق جيشا متراجعا في التصنيف.

جنود من الجيش العراقي يحتفلون بتحرير الموصل

7-المغرب

احتل الجيش المغربي في المرتبة السابعة عربيا، أما التنصيف الدولي فقد حلت المملكة في الرتبة 56.



وسجل المغرب تراجعا في التصنيف هذا العام.

جنود في الجيش المغربي

8-السودان

جاء الجيش السوداني ثامنا على مستوى العرب، فيما حل في الرتبة 67 على المستوى الدولي، ولم يشهد تصنيف الجيش السوداني تراجعا أو تحسنا بحسب ما الموقع.

أرتال من الجيش السوداني في الحدود الشمالية

9-الأردن

أما الأردن فكان تاسعا على مستوى أقوى الجيوش العربية، فيما كان تصنيفه دوليا 72 في القائمة.



وشهد الأردن تحسنا في التصنيف هذا العام.

ملك الأردن رفقة عناصر من الجيش الأردني

10-اليمن

وجاءت اليمن الذي مزقته الحرب في المرتبة 10 على المستوى العربي، أما في عالميا فكان نصيبه المرتبة 75، ويسجل اليمن تراجعا ضمن تصنيف الموقع.

عناصر من الجيش اليمني - صورة أرشيفية

11-تونس

احتل الجيش التونسي المرتبة 11 على المستوى العربي وسجل تراجعا، فيما وضعه التصنيف الدولي في الرتبة 78 ضمن أقوى الجيوش في العالم.

عناصر في الجيش التونسي- أرشيف

12-ليبيا

أما ليبيا التي تمزقها الحرب منذ سقوط نظام معمر القذافي، فقد جاء جيشها في المرتبة 12 عربيا، والمرتبة 80 عالميا، وشهد جيشها تراجعا في قوته بحسب التقرير.

عناصر من الجيش الليبي -أرشيف

13-عُمان

وحل الجيش العماني في المرتبة 13 على المستوى العربي، فيما كان نصيبه في التصنيف الدولي المرتبة 82.



وكان الجيش العماني من البلدان التي سجلت تراجعا في التصنيف العالمي.

سلاح الفرسان الملكي العماني

14-الكويت

وجاءت الكويت في المرتبة 14 ضمن العرب، و89 ضمن بلدان العالم، ولم يتغير مستوى قوة الجيش الكويتي.

القوات المسلحة الكويتية

15- قطر

حلت قطر في المرتبة 100 عالميا، لكنها على المستوى العربي جاءت في الرتبة 16، ووصف التصنيف الجيش القطري بالمتراجع.

قوات الجيش القطري - أرشيف

16-البحرين

جاءت البحرين في المرتبة 15 عربيا، أما في التصنيف العالمي فقد جاءت في الرتبة 98.



وسجل الجيش البحريني تراجعا في تصنيف القوة هذا العام.

عناصر من الجيش البحريني

17-لبنان

وحل الجيش اللبناني في الرتبة 17 عربيا و123 عالميا، وشهد بدروه تراجعا.

عناصر في الجيش اللبناني في صيدا

18- الصومال

حصل الجيش الصومالي على المرتبة 121 عالميا، محسنا موقعه بين الجيوش.

19-موريتانيا

واحتفظ الجيش الموريتاني بنفس مستوى قوته بحسب التصنيف، وحل في آخر التصنيف العربي في المرتبة 18، أما على المستوى الدولي فجاءت موريتانيا في الرتبة 128 ضمن أقوى الجيوش في العالم.

عناصر من الجیش الموریتانی

ويستند التصنيف إلى "مؤشر القوة"، فكلما زادت قوة الجيش، كلما حصل على تصنيف يقترب من الدرجة "صفر" التي تعتبر المرتبة المثالية للقوة العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقوى الجيوش العربية في 2020.. تعرف على مرتبة بلدك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أقوى الجيوش العربية في 2020.. تعرف على مرتبة بلدك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).