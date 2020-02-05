روسيا تجلي رعاياها من الصين على متن طائرة عسكرية

2020/02/05 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس الثلاثاء، أن “أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت على متنها 82 مواطنا روسيا من مطار مدينة ووهان الصيني إلى روسيا، وذلك على خلفية انتشار مرض كورونا”.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، ’حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، غادرت من مطار […]

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