الإعلام الأمني يكشف حصيلة عملياته في هيت

2020/02/05 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الاعلام الامني، امس الثلاثاء، حصيلة عملياتها الامنية والتفتيشية في قضاء هيت.وذكرت الخلية في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “بناءً على معلومات دقيقة من قبل احد المتهمين الملقي القبض عليهم ، فقد نفذت مفرزة من جهاز المخابرات العراقي بالاشتراك مع استخبارات لواء المشاة 29 بالفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة ، واجبا في […]

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