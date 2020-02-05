العثور على سفير السعودية لدى نيجيريا ميتا في سريسره

2020/02/05 | 00:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الخارجية السعودية، امس الثلاثاء، السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي الذي عثر عليه ميتا في سريره.ونقلت وسائل اعلام عن مصدر محلي، نحن “الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية”.وأشار إلى أن بوسطجي، 60 عاما، عاد يوم الأحد من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة […]

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